В Кременчуге обнаружили коронавирус у мужа и сына заболевшей ранее медсестры центральной районной больницы

В Кременчуге Полтавской области подтвердили COVID-19 у мужа и сына заболевшей ранее медсестры, сообщил городской голова Виталий Малецкий.

"Сегодня получили положительные результаты ПЦР-тестирования по трем кременчужанам. Это отец и сын из семьи, в которой матери был диагностирован COVID-19 при обследовании медицинских работников центральной районной больнице. Женщина работает медицинской сестрой. Отец является частным предпринимателем, а сын работает в полиции, они находятся под домашним наблюдением семейного врача", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Третий случай - ребенок из семьи, в которой коронавирус был подтвержден у отца, матери и младшей сестры.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля в Полтавской области были подтверждены 180 случаев COVID-19 (20 выздоровели).