За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных, общее число - 960

Количество российских военнослужащих с подтвержденным диагнозом коронавирус за сутки увеличилось с 901 до 960, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус - 1041 человек (в понедельник - 963).

Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования на коронавирус - 277 человек (в понедельник 271), информирует сайт Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ - 259 человек (в понедельник 254).