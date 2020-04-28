Суд обязал НАБУ начать дело по заявлению о недекларировании имущества генпрокурором Венедиктовой

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой имущества.

Фото соответствующего судебного решения обнародовал активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ касательно невнесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести ведомости по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 года в ЕРДР", - указывается в обнародованном документе.

Ранее Стерненко подал заявление о недекларировании Венедиктовой имущества. Речь шла о часах стоимостью около €10 тис., а также о членстве в общественной организации с признаками прибыльности.

"После внесения сведений в ЕРДР буду ходатайствовать также и об исследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы "Схемы", - заявил Стерненко.