События

20:08 28.04.2020

На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация

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На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация

Спасатели ликвидируют лесной пожар возле с.Рудня-Перганская Олевского района Житомирской области, возникший во вторник после 15.00, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой... С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

От с.Рудня-Перганская до границы Беларуси около 15 км.

Теги: #лес #пожар #житомирская_область
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