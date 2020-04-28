"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" передали партию СИЗ медикам Днепра

Украинская промышленная компания "Интерпайп" и благотворительный фонд "Видродження региона" во вторник передали городской больнице №8 Днепра средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников.

Как сообщается в пресс-релизе компании, всего в медучреждение поступило 20,5 тыс. костюмов биозащиты, 20 тыс. респираторов, 10 тыс. изоляционных халатов, 10 тыс. хирургических масок, которые "Интерпайп" вместе с созданным по ее инициативе благотворительным фондом "Видродження региона" закупила в Китае на сумму 36 млн грн.

При этом поясняется, что после заполнения 21-й инфекционной больницы, принимать пациентов с COVID-19 будет именно больница №8. Отсюда переданные средства защиты также отправятся в другие лечебные учреждения города - их распределит департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

"Я хотел бы поблагодарить социально ответственный бизнес. Прежде всего – компанию "Интерпайп", а также Виктора и Елену Пинчук, их фонды, за то, что в разгар эпидемии они помогают городу защитным оборудованием, различными принадлежностями. Мы призываем и других предпринимателей присоединяться к этой инициативе", – сказал городской голова Днепра Борис Филатов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, больница №21 благодаря усилиям города, волонтеров, меценатов и бизнеса уже обеспечена всем необходимым при нынешнем уровне развития эпидемии.

"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" оказывают помощь медикам Днепропетровщины с начала эпидемии в стране. Ранее в больницы Днепра, Никополя, Новомосковска и Першотравенска передавали СИЗ, антисептики и дезинфицирующие средства, бактерицидные рециркуляторы, а также электроотсасыватели.

Всего промышленная компания "Интерпайп" совместно с фондами Елены и Виктора Пинчук выделила 114 млн грн на борьбу с коронавирусом на общенациональном и региональном уровнях.