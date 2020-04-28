Венедиктова обсудила расширение сотрудничества с послами стран G7 и ЕС

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с послами стран "Большой семерки" и ЕС возможные перспективные направления расширения и углубления сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, онлайн-встреча Венедиктовой с послами состоялась 28 апреля. На ней генпрокурор сообщила иностранным партнерам о задачах и целях, достижение которых являются ключевыми в процессе дальнейшего реформирования органов прокуратуры Украины, над которым сейчас работает ведомство, а также об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах.

"Прокуратура действует в рамках закона, неуклонно следуя принципу верховенства права. Мы стоим на твердой позиции независимости органа и продолжении курса его реформирования. Нам важна поддержка продолжения качественных трансформаций в прокуратуре со стороны международного сообщества", - отметила Венедиктова.

В свою очередь, руководители дипломатических представительств приветствовали продолжение реформ и заявили о готовности и далее поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами, говорится в сообщении.