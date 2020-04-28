Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

Незаконно удерживаемые на территории РФ и оккупированного Крыма граждане Украины не были обеспечены средствами индивидуальной защиты после объявления карантина, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам общения с их родственниками.

"Провела онлайн встреча с матерями и женами 26 крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Во время общения они сообщили, что состояние здоровья их родных с каждым днем ухудшается, а у некоторых оно критическое. Условия содержания в местах несвободы – нечеловеческие… Родные подтвердили, что с начала объявления карантина в пенитенциарных учреждениях наши граждане не были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - написала Денисова на своей странице в Facebook во вторник.

Также, по ее словам, выяснилось, что большинство незаконно удерживаемых крымских татар подвергаются моральному и психологическому давлению – "их безосновательно помещают в ШИЗО и применяют другие методы воздействия".

Денисова заявила, что будет рекомендовать всем участникам официальной украинской стороны, вовлеченной в процесс переговоров по обмену удерживаемыми лицами, максимально поддерживать связь с семьями и информировать об их ходе.