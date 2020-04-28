Собрание МТСБУ перенесло вопросы избрания президиума и коордсовета на следующее заседание 28 мая

Общее собрание страховщиков - членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), состоявшееся 28 апреля в онлайн формате, приняло решение перенести вопросы об избрании членов президиума и кандидатов в члены президиума МТСБУ, страховщиков-членов МТСБУ в состав координационного совета МТСБУ, о членстве в МТСБУ на следующее собрание, которое запланированное на 28 мая.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник собрания, также на 28 мая перенесен вопрос о несении изменений в устав общества, касающиеся, в частности, разрешения на проведение собрания в удаленном режиме и т.д.

Собрание также приняло решение об объединение трех дополнительных фондов МТСБУ (ДВ1, ДВ2, ДГВФЗП) в один новый дополнительный фонд, установив единый размер отчислений в него на уровне 10%. Кроме того, установлено, что средний уровень средств в этом новом объединенном фонде на этапе выравнивания отчислений будет составлять 25%. Тем компаниям, у которых уже накоплено больше средств, часть из них будут возвращена, а у кого не хватает, должны будут перечислить требуемую сумму.

Общее собрание приняло также решение внести изменения в методику расчета мониторинга деятельности страховых компаний на два квартала, изменив цифру 60 дней на урегулирование страхового события на 90 дней с даты ДТП, а также разрешило президиуму вносить изменения в этом диапазоне (от 60 до 90 дней), не запрашивая дополнительного разрешения собрания членов МТСБУ.

Кроме того, в ходе собрания планировалось заслушать отчеты органов управления и контроля МТСБУ за 2019 год, дирекции и президиума, а также отчет и выводы ревизионной комиссии.

Собрание уделит внимание мерам по минимизации негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на рынок ОСАГО, утверждению положения о порядке формирования и выполнения дополнительных гарантийных взносов в централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших МТСБУ для обеспечения платежеспособности и внесению изменений