Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

Полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на улице Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей.

В информации не указано название заведения, но на видео видно, что речь идет о принадлежащем народному депутату Николаю Тищенко (фракция "Слуга народа") ресторане "Велюр".

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Верингор уточнил, что на момент проверки в заведении находились несколько сотрудников.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналу "Новое время" заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

"У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание. Более того, если факт правонарушения подтвердится и ресторан работал на производство еды, а не просто использовался для встреч, то нужно двойное наказание. Не знаю возможно ли это в законном порядке, но он же депутат, и значит на это нужно жестко отреагировать", — заявил Арахамия.

Ранее, 27 апреля, журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Сам Тищенко работу журналистов назвал "информационным заказом", а в ресторане соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".