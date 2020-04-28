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18:55 28.04.2020

СБУ пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок

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СБУ пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок

Житель г.Кропивницкий пытался наладить регулярную отправку защитных медицинских масок в страны Северной Америки и Евросоюза, сообщает Служба безопасности Украины во вторник.

"Своих клиентов он подыскивал в Интернете и предлагал им доставку международной почтой. В почтовых декларациях делец указывал неправдивую информацию относительно отправителя и содержания посылок. Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки отправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу", - говорится в сообщении.

При осмотре очередной посылки правоохранители обнаружили 3 тыс медицинских масок, которые мужчина планировал продать за $3 тыс. По информации СБУ, он планировал отправить за границу еще более 10 тыс. средств индивидуальной защиты, которые используются в борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время Государственная фискальная служба решает вопрос об изъятии партии средств защиты и привлечения лица к административной ответственности.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства. Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.

"В первую очередь мы должны обеспечить такими средствами украинцев. В последнее время наблюдался повышенный экспорт средств индивидуальной защиты, вследствие чего был небольшой внутренний дефицит. Также необходимо было сбалансировать рынок во избежание спекуляций и завышения цен", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: #сбу #контрабанда
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