В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, после которого возможно ослабление карантинных мер - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в начале мая власти ожидают пик заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, который нужно успешно пройти, чтобы потом начать ослабление введенных ранее ограничительных мер.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал Шмыгаль в своей странице в социальной сети Facebook.

По словам премьера, в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии. Два первых - идти жестким путем или либеральный, когда открываются все учреждения – Украине, по его словам, не подходят.

"Третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний в которых похожа на ситуацию в Украине», - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что постепенное снятие ограничений даст властям возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.