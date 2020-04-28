События

18:18 28.04.2020

В Харькове 9 медиков военного госпиталя оспаривают результаты тестирования на COVID-19

3 мин читать
В Харькове 9 медиков военного госпиталя оспаривают результаты тестирования на COVID-19

Все случаи COVID-19 в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале) были подтверждены у пациентов и персонала, которые контактировали с больным.

"Все обследования проводились по контакту с больным COVID-19, который находился в госпитале с диагнозом пневмония (21 апреля 2020 года был переведен для дальнейшего лечения в инфекционную больницу). 26 апреля 2020 года получены положительные результаты лабораторных исследований образцов биоматериала методом ПЦР у 5 пациентов и 9 сотрудников", - сообщается на официальном сайте ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

В информации подчеркивается, что по данным Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, в большинстве случаев (до 80%) болезнь может протекать в бессимптомной форме.

"Что касается комментариев об отсутствии клинических проявлений у сотрудников госпиталя напоминаем, что пока у большинства больных (до 80% по данным ВОЗ и Минздрава Украины) отмечается легкая бессимптомная форма, которая характеризуется непродолжительным периодом вирусемии. Период выделения вируса ограничен во времени", - говорится в сообщении.

В Харьковском областном лабораторном центре напоминают, что его лаборатории верифицированы Национальной референс-лабораторией на проведение исследований на COVID-19.

По состоянию на вторник в лабораторию для проведения исследований доставлен биоматериал от 55 человек из госпиталя.

Как сообщалось, в понедельник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикрепленный, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сказал Кучер в эфире UA:Харків.

Он отметил, что в части случаев болезнь протекает бессимптомно, из-за чего есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

Во вторник командование медицинских сил Вооруженных сил Украины заявило об отсутствии вспышки COVID-19 среди персонала Харьковского военного госпиталя.

Поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения исследований в Харьковском областном лабораторном центре не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил ВСУ было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - указывается в сообщении командования Медсил ВСУ.

Теги: #коронавирус #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:55 28.04.2020
Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

18:30 28.04.2020
В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, после которого возможно ослабление карантинных мер - Шмыгаль

В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, после которого возможно ослабление карантинных мер - Шмыгаль

17:48 28.04.2020
Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

17:42 28.04.2020
Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

17:20 28.04.2020
С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

17:02 28.04.2020
В Тернопольской области подтверждены случаи COVID-19 у сотрудников областной психоневрологической больницы - главврач

В Тернопольской области подтверждены случаи COVID-19 у сотрудников областной психоневрологической больницы - главврач

16:38 28.04.2020
Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

16:19 28.04.2020
В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

15:56 28.04.2020
Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

15:46 28.04.2020
Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-депутат Катеринчук претендует на должность главы Госналоговой – декларация

Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

Собрание МТСБУ перенесло вопросы избрания президиума и коордсовета на следующее заседание 28 мая

СБУ пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

В Чернобыльской зоне локализованы все очаги лесных пожаров

Телеканал ATR может прекратить вещание еще до годовщины депортации крымских татар из-за отсутствия финансирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА