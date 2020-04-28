В Харькове 9 медиков военного госпиталя оспаривают результаты тестирования на COVID-19

Все случаи COVID-19 в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале) были подтверждены у пациентов и персонала, которые контактировали с больным.

"Все обследования проводились по контакту с больным COVID-19, который находился в госпитале с диагнозом пневмония (21 апреля 2020 года был переведен для дальнейшего лечения в инфекционную больницу). 26 апреля 2020 года получены положительные результаты лабораторных исследований образцов биоматериала методом ПЦР у 5 пациентов и 9 сотрудников", - сообщается на официальном сайте ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

В информации подчеркивается, что по данным Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, в большинстве случаев (до 80%) болезнь может протекать в бессимптомной форме.

"Что касается комментариев об отсутствии клинических проявлений у сотрудников госпиталя напоминаем, что пока у большинства больных (до 80% по данным ВОЗ и Минздрава Украины) отмечается легкая бессимптомная форма, которая характеризуется непродолжительным периодом вирусемии. Период выделения вируса ограничен во времени", - говорится в сообщении.

В Харьковском областном лабораторном центре напоминают, что его лаборатории верифицированы Национальной референс-лабораторией на проведение исследований на COVID-19.

По состоянию на вторник в лабораторию для проведения исследований доставлен биоматериал от 55 человек из госпиталя.

Как сообщалось, в понедельник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикрепленный, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сказал Кучер в эфире UA:Харків.

Он отметил, что в части случаев болезнь протекает бессимптомно, из-за чего есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

Во вторник командование медицинских сил Вооруженных сил Украины заявило об отсутствии вспышки COVID-19 среди персонала Харьковского военного госпиталя.

Поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения исследований в Харьковском областном лабораторном центре не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил ВСУ было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - указывается в сообщении командования Медсил ВСУ.