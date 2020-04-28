Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.

При этом ранее Министерство обороны Украины сообщало о четырех обстрелах со стороны боевиков с начала суток по состоянию на 12:00. Таким образом, пополудни имело место три обстрела.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В ходе обстрелов боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и почти все они были с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения Объединенных сил вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.