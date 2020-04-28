События

18:10 28.04.2020

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

1 мин читать
Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.

При этом ранее Министерство обороны Украины сообщало о четырех обстрелах со стороны боевиков с начала суток по состоянию на 12:00. Таким образом, пополудни имело место три обстрела.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В ходе обстрелов боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и почти все они были с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения Объединенных сил вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 28.04.2020
Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

18:00 27.04.2020
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

13:56 27.04.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

13:29 27.04.2020
Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

07:14 27.04.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

18:00 26.04.2020
Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

12:58 26.04.2020
Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

07:26 26.04.2020
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

13:23 25.04.2020
С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

07:18 25.04.2020
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-депутат Катеринчук претендует на должность главы Госналоговой – декларация

Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

Собрание МТСБУ перенесло вопросы избрания президиума и коордсовета на следующее заседание 28 мая

Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

СБУ пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок

В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, после которого возможно ослабление карантинных мер - Шмыгаль

В Харькове 9 медиков военного госпиталя оспаривают результаты тестирования на COVID-19

Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА