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17:42 28.04.2020

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

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Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

Диагностирование COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья во вторник.

Согласно сообщению, в Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98,719 тыс. образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В ЦОЗ отмечают, что тестированию подлежат лица с подозрением на коронавирус, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, пациенты с пневмонией, медработники (каждые 5 дней) и пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Теги: #коронавирус #цоз
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