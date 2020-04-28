В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

Народный депутат Украины Владимир Вятрович в ходе допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) во вторник не ответил на вопросы, касающиеся финансовой стороны организации международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году, определяться с дальнейшими следственными действиями по этому делу будет следователь, заявили в ГБР.

«Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов»,- сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, шла ли речь об организации самого форума или фуршета, он сказал: «Во время допроса речь шла, в том числе, и о финансировании фуршета».

При этом Арманов подчеркнул: «На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит».

И.о. руководителя управления не стал уточнять, планируются ли в ближайшее время какие-то следственные действия в данном производстве, отметив, что эти решения принимаются следователем.

Как сообщалось, Вятрович во вторник дал свидетельские показания по делу о превышении власти в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году и выразил надежду на то, больше вызывать на допросы его не будут.

"Надеюсь, что мои основательные показания дали понимание, что на самом деле не существует оснований для расследования", – сказал Вятрович журналистам после допроса.

Он выразил мнение о том, что допрос был "зря потраченным временем" следователя и его самого.

Отвечая на вопрос о том, будет ли повторный вопрос, депутат сказал: "Надеюсь, что нет".

Ранее перед допросом он отметил: "Я иду на этот допрос, чтобы понять, как используются эти средства (финансирование ГБР – ИФ-У), чтобы увидеть, что наши с вами 1,5 млрд грн также используются для того, чтобы выяснять, имеет ли право Украина как государство помнить миллионы убитых во время Голодомора украинцев. Хочу понять, что такое абсурдное дело, инициированное клеветой депутата Бужанского, имеет вообще право на жизнь и внимание такой серьезной структуры как ГБР".

Уточняя, намерен ли он отвечать на вопрос следователей в деле, депутат сказал: "Я буду отвечать на вопросы, буду предоставлять ту информацию, которой владею, чтобы показать, что я действовал, чтобы отстаивать право украинцев рассказывать себе и миру о Голодоморе".