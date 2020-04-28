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17:31 28.04.2020

МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

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МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 по 9 мая 2020 года выполнит 11 специальных международных рейсов для доставки граждан Украины и нерезидентов из-за рубежа, имеющих право въезда в нашу страну.

Как сообщила пресс-служба МАУ во вторник, в частности открывается продажа билетов на следующие специальные рейсы:

- 1 мая 2020: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

- 3 мая 2020: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

- 5 мая 2020: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

- 7 мая 2020: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

- 9 мая 2020: Мюнхен – Киев.

При этом иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты.

Приобрести билеты можно будет по мере активации формы бронирования для конкретного рейса на ту или иную дату на сайте авиакомпании.

МАУ отмечает, что на каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

Теги: #мау
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