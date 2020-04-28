С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

Власти Сербии могут значительно смягчить или даже отменить с начала мая некоторые чрезвычайные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, сообщает во вторник интернет-портал сербского издания "Политика".

С 4 мая, в частности, запланировано возобновление работы кафе и ресторанов, при этом сохранятся меры защиты: находиться в закрытом помещении можно будет только в масках, а на открытом воздухе - соблюдать дистанцию.

Кроме того, планируется разрешить групповые спортивные занятия на открытом воздухе.

С 8 мая в Сербии может быть возобновлена работа городского, междугороднего общественного транспорта и железнодорожное пассажирское сообщение. Тогда же планируется открытие торговых центров, а с 11 мая возобновят работу детские сады.

Авиасообщение внутри Сербии планируется возобновить 18 мая, отмечает "Политика".