В Тернопольской области подтверждены случаи COVID-19 у сотрудников областной психоневрологической больницы - главврач

В Почаевской областной психоневрологической больнице (Тернопольская область) обнаружены случаи COVID-19 среди сотрудников.

Как сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины, об этом заявила главный врач больницы Лариса Василюк, у которой также подтвердили коронавирус.

Сообщается, что помимо главврача ещё один врач находится в реанимационном отделении с диагнозом COVID-19.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу г. Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", - отметила Василюк.

Она уточнила, что в случае обострения больные будут направлены в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

25 апреля в психоневрологической больнице был проведен сбор образцов материала для тестирования на коронавирус у пациентов и персонала, однако были взяты только 30 образцов из-за нехватки пробирок для сбора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения больницей будут осуществлен обследование остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", - сообщила главврач.

Василюк также подчеркнула, что карантинные меры в больнице были введены с 12 марта. Новые пациенты не принимаются на плановое лечение, пациенты, состояние которых позволяет амбулаторное лечение, выписываются. Сотрудники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты в рамках выделенного финансирования, однако поскольку дополнительного финансирования не поступало, средств недостаточно.

Также был введен температурный скрининг для сотрудников перед началом смены, закуплены дезинфицирующие средства и обеспечены жесткие ограничения для общения с посетителями и между пациентами из мужского и женского отделений.

Почаевская областная психоневрологическая больница рассчитана на 100 койко-мест, сегодня в учреждении находятся 62 человека. Более 40 пациентов, находящихся в больнице на стационарном лечении, нуждаются в устройстве в учреждения социальной защиты населения. К тому же, часть из них являются жителями других областей и даже стран. В некоторых утраченные документы, удостоверяющие личность.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля в Тернопольской области подтверждены 612 случаев COVID-19 (70 выздоровели), в том числе 5 новых случаев заболевания и 12 - выздоровления.