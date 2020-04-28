Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отрицает вспышку COVID-19 среди персонала Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя).

Как сообщается на странице командования медсил ВСУ в Facebook, информация о том, что COVID-19 подтвержден у 9 работников госпиталя поступила от Харьковского областного лабораторного центра, но поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - отмечается в сообщении Командования медсил ВСУ.

Как сообщалось, в понедельник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикрепленный, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сказал Кучер в эфире UA:Харків.

Он отметил, что в части случае болезнь протекает бессимптомно, из-за чего есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.