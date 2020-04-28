События

16:38 28.04.2020

Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

2 мин читать
Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отрицает вспышку COVID-19 среди персонала Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя).

Как сообщается на странице командования медсил ВСУ в Facebook, информация о том, что COVID-19 подтвержден у 9 работников госпиталя поступила от Харьковского областного лабораторного центра, но поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - отмечается в сообщении Командования медсил ВСУ.

Как сообщалось, в понедельник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикрепленный, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сказал Кучер в эфире UA:Харків.

Он отметил, что в части случае болезнь протекает бессимптомно, из-за чего есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 28.04.2020
Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

17:42 28.04.2020
Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

17:20 28.04.2020
С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

17:02 28.04.2020
В Тернопольской области подтверждены случаи COVID-19 у сотрудников областной психоневрологической больницы - главврач

В Тернопольской области подтверждены случаи COVID-19 у сотрудников областной психоневрологической больницы - главврач

16:19 28.04.2020
В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

15:56 28.04.2020
Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

15:46 28.04.2020
Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

15:25 28.04.2020
Ряд стран начал снимать ограничения на фоне замедления прироста заболевших и умерших с Covid-19

Ряд стран начал снимать ограничения на фоне замедления прироста заболевших и умерших с Covid-19

13:46 28.04.2020
Доставкой средств и оборудования для борьбы с COVID-19 теперь будет заниматься Минздрав – Зеленский

Доставкой средств и оборудования для борьбы с COVID-19 теперь будет заниматься Минздрав – Зеленский

13:39 28.04.2020
В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

В Чернобыльской зоне локализованы все очаги лесных пожаров

Телеканал ATR может прекратить вещание еще до годовщины депортации крымских татар из-за отсутствия финансирования

Филиалы ОГХК заявляют об отсутствии оперативного руководства компанией, просят власти страны нормализовать ситуацию для выполнения контрактов

В ближайшие дни должна быть создана группа при Офисе президента с родными пленных на Донбассе и должна заработать комиссия по поиску пропавших без вести - Денисова

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

В Киевской и Ривненской областях прошли обыски на объектах нелегального производства спиртовой продукции по делу о финансировании "Л/ДНР"

В Бельгии видят позитивную тенденцию в статистике по COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА