Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

Народный депутат Алексей Гончаренко фракции "Европейская солидарность" создал на сайте Кабинета министров петицию, требующую немедленно возобновить работу метрополитена в Киеве.

"Создал петицию на сайте Кабмина с требованием открыть столичный метрополитен немедленно", - сообщил Гончаренко в своем Телеграмм-канале во вторник.

Депутат считает "издевательством заставлять медиков пешком по 5 километров идти на работу",-заставлять тех, кто обеспечивает горожан продуктами питания, лекарствами, "искать возможности как-то добраться до нужного места".

Он подчеркнул, что опыт Швеции, Великобритании и Испании доказывает, что для эффективной борьбы с коронавирусом не нужно идти на такие радикальные меры, как закрытие метрополитена.