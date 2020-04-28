В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

В Совете Европы призвали соблюдать меры предосторожности для предотвращения риска потери личных данных и конфиденциальности при использовании приложений для отслеживания перемещений зараженных COVID-19 и их контактов, говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

"Если такие приложения используются, то это должно происходить на добровольной основе и быть строго ограничено по времени", - говорится в совместном заявлении председателя Комитета по "Конвенции 108" Алессандры Пьеруччи и комиссара по защите данных Жана-Филиппа Вальтера.

Заявление призвано содействовать обсуждению, которое в настоящее время ведется во многих странах, чтобы еще раз указать на то, что в случае применения таких цифровых решений необходимо полагаться на строгие правовые и технические гарантии снижения рисков и угроз для личных данных и конфиденциальности граждан.