Филиалы ОГХК заявляют об отсутствии оперативного руководства компанией, просят власти страны нормализовать ситуацию для выполнения контрактов

Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), входящие в состав ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), заявляют об отсутствии оперативного руководства со стороны главного офиса, что грозит невыполнением международных контрактов по поставкам продукции и значительными штрафами.

Для нормализации ситуации в компании директора филиалов ВГМК и ИГОКа обратились с письмами в адрес президента и премьер-министра Украины, а также в СБУ, МВД и в Фонд госимущества с просьбой вмешаться и стабилизировать работу филиалов и компании в целом.

Согласно письмам, копией которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", филиалы и представительства являются обособленными подразделениями юридического лица ОГХК и не могут самостоятельно вести хозяйственную деятельность. Вместе с тем в настоящее время возникла ситуация, когда филиалы функционируют в условиях ограниченных полномочий и при полном отсутствии управленческих решений со стороны руководства ОГХК.

Топ-менеджеры филиалов также обеспокоены возможными финансовыми сложностями в деятельности подразделений, констатируя, что руководства ОГХК не реагирует на письма из филиалов относительно обеспечения менеджментом компании должного управления финансово-хозяйственной деятельностью подразделений.

Из-за отсутствия финансирования деятельности ВГМК и ИГОКа возникает реальная угроза полной остановки предприятий, отмечается в письмах.

В обращениях директоров приводятся данные по уплате налогов и отмечается, что в случае остановки работы филиалов местные бюджеты недополучат значительные поступления средств. Кроме того, невыполнение контрактов по поставкам продукции приведет к штрафам в размере ориентировочно $15,541 млн - по ИГОКу и $67,392 млн - по ВГМК. При этом общий убыток от остановки ИГОКа составит около 800 млн грн, ВГМК – 1,2 млрд грн.

Учитывая это, оба директора филиалов обратились к руководству страны, в министерства и ведомства с просьбой принять безотлагательные меры по обеспечению эффективного руководства компанией и подразделениями.

Как сообщалось, председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко обвинил бывшего первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко в рейдерском захвате компании из-за принятия судебного определения, которое было оспорено, а ситуация нормализована при участии сотрудников МВД. Заместитель главы ФГИ Сергей Игнатовский пояснил, что бывший менеджмент ОГХК подал иск в суд (о восстановлении в должности - ИФ), и судья Хозсуда Киева Зеленина своим определением приостановила приказ Фонда о смене руководства на время рассмотрения данного иска. При этом судья фактически отменила кадровое решение ФГИ.

По словам Игнатовского, несмотря на то, что подобная практика обеспечения исков, которые в том или ином порядке легализуют истцов как руководителей предприятий, давно признана незаконной, судья Зеленина все же вынесла такое определение, после чего бывший менеджмент ОГХК прибыл в офис и пытался осуществлять управление компанией.

В свою очередь ФГИ принял ряд действий в ответ на попытки экс-менеджмента установить контроль над госпредприятием. В частности, опротестовано определение судьи, направлено заявление в ГБР о совершении преступления судьей, направлено заявление в Высший совет правосудия относительно нарушения судьей процессуальных норм и судейской этики. ФГИ также обратился в Офис противодействия рейдерству при Минюсте, было объявлено о намерении подать заявление в СБУ.

При этом ФГИ заявил об отсутствии доступа нового руководства ОГХК к официальному сайту компании и ее странице в Facebook.

В свою очередь на сайте ОГХК размещена информация: "По указке Фонда госимущества в ОГХК исчезли сервера, печать компании. Сотрудников не допускают к работе. Недопущенные сотрудники вызвали полицию". При этом добавлялось, что обращение в полицию о краже в компании уже подготовлено юридическим отделом ОГХК.

Согласно пресс-релизу на сайте компании, пока легитимный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном. Его временный заместитель, назначенный ФГИ в карантин без конкурса, Питер Девис, он же - бывший сотрудник пророссийской Glencore, полностью парализовал работу офиса компании.

"С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис: заменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствует доступ к серверам, печати ОГХК и журналу регистрации документов", - сообщает пресс-служба компании, отмечая, что недопуск сотрудников на работу нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене.

"В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс зарплаты, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за первый квартал, в результате компании будут начислены штрафы. Срывается финансовый аудит ОГХК за 2019 год компанией Baker Tilly", - констатирует пресс-служба.

В свою очередь на сайте ОГХК было обнародовано определение судьи о приостановке смены руководства ОГХК и давалась иная трактовка произошедший 17 апреля в офисе компании событий.

Ранее ФГИ приказом от 19 февраля этого года назначил нового и.о. главы правления ОГХК М.Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Д.Сенниченко представил Макарова и его советников - Татьяну Гогенко и П.Дэвиса. По его словам, смена руководства компании - важный шаг в подготовке объекта к "большой приватизации".

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив на его место независимого финансового консультанта Дэвиса, который в 1994-1998 гг. работал в Glencore в Москве финансовым контроллером. В послужном списке Дэвиса - работа в Киеве в Central European Media Enterprises региональным CFO в 2002-2005 гг., финансовым консультантом Scythian Limited в 2005-2013 гг. и в Oriel Ventures Limited в 2016-2017 гг.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финансовым директором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен М.Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе врио – П.Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. ФГИ уже сообщил об интересе к предприятию свыше 15 потенциальных покупателей.