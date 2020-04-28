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14:33 28.04.2020

В ближайшие дни должна быть создана группа при Офисе президента с родными пленных на Донбассе и должна заработать комиссия по поиску пропавших без вести - Денисова

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В ближайшие дни должна быть создана группа при Офисе президента с родными пленных на Донбассе и должна заработать комиссия по поиску пропавших без вести - Денисова

В ближайшие дни должна быть создана рабочая группа при Офисе президента Украины, куда будут входить родные украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и начать работу комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что завершили встречу с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с семьями граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Акцентировали внимание на двух основных шагах, которые в ближайшие дни должны быть реализованы: создание рабочей группы при Офисе президента Украины, куда будут входить родные наших пленных сограждан; начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

Денисова также отметила, что будет выступать с инициативой скорейшего принятия законопроекта "О статусе пленных".

Кроме того, по ее словам, поднят вопрос о финансовой помощи семьям граждан Украины, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Процесс переговоров продолжается. Такие онлайн встречи проводят еженедельно в рамках работы ТКГ. Напоследок договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена", - указала омбудсмен.

Теги: #денисова #ордло
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