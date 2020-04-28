Доставкой средств и оборудования для борьбы с COVID-19 теперь будет заниматься Минздрав – Зеленский

Доставкой в Украину средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис президента Украины, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего, и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - обратился он к министру здравоохранения Максиму Степанову на традиционном ежедневном совещании во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тыс. защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил Тимошенко.

Глава Минздрава Степанов указал, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.