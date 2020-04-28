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13:39 28.04.2020

В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

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В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

В Чехии за последние сутки зарегистрировали самый низкий прирост зараженных коронавирусом COVID-19 за последние полтора месяца, сообщают во вторник европейские СМИ.

Так, за сутки в этой стране выявили 41 случай заражения коронавирусом. Всего в Чехии, где проживает 10,7 млн граждан, к настоящему моменту заразились свыше 7,4 тыс. человек, скончались от последствий заражения 223 человека.

В этой стране коронавирус распространился не так интенсивно, как в других европейских государствах. В начале вспышки коронавируса власти Чехии быстро распорядились о закрытии школ и магазинов, рекомендовали носить маски в общественных местах.

Чехия планирует открыть рестораны и кафе к 25 мая.

Ранее в этой стране сняли ряд ограничений, действовавших, чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, с понедельника в Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м., а также открылись ботанические сады, фитнес центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек. До сих пор были под запретом группы из более чем двух человек. С понедельника возобновила производство компания Skoda Auto, где работают порядка 34 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #чехия
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