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13:45 28.04.2020

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

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Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

Народный депутат Украины Владимир Вятрович во вторник дал свидетельские показания следователям Государственного бюро расследований (ГБР) по делу о превышении власти в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году и надеется, что больше вызывать на допросы его не будут.

"Надеюсь, что мои основательные показания дали понимание, что на самом деле не существует оснований для расследования", – сказал Вятрович журналистам после допроса.

Он выразил мнение о том, что допрос был "зря потраченным временем" следователя и его самого.

Отвечая на вопрос о том, будет ли повторный вопрос, депутат сказал: "Надеюсь, что нет".

Ранее перед допросом он отметил: "Я иду на этот допрос, чтобы понять, как используются эти средства (финансирование ГБР – ИФ-У), чтобы увидеть, что наши с вами 1,5 млрд грн также используются для того, чтобы выяснять, имеет ли право Украина как государство помнить миллионы убитых во время Голодомора украинцев. Хочу понять, что такое абсурдное дело, инициированное клеветой депутата Бужанского, имеет вообще право на жизнь и внимание такой серьезной структуры как ГБР".

Уточняя, намерен ли он отвечать на вопрос следователей в деле, депутат сказал: "Я буду отвечать на вопросы, буду предоставлять ту информацию, которой владею, чтобы показать, что я действовал, чтобы отстаивать право украинцев рассказывать себе и миру о Голодоморе".

Теги: #гбр #допрос #вятрович
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