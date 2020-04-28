События

13:39 28.04.2020

В Киевской и Ривненской областях прошли обыски на объектах нелегального производства спиртовой продукции по делу о финансировании "Л/ДНР"

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В Киевской и Ривненской областях прошли обыски на объектах нелегального производства спиртовой продукции по делу о финансировании "Л/ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора блокировала финансирование терроризма через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, обыски проведены в Киевской и Ривненской областях сегодня, 28 апреля, по месту расположения предприятий, осуществляющих незаконное изготовление алкогольных напитков в больших промышленных масштабах и которые не платят налоги в государственный бюджет.

Выявлена бухгалтерская документация, водочная продукция с поддельными акцизными марками и около 100 тонн спиртовой смеси.

"По данным следствия, в дальнейшем эта продукция реализуется на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях, а полученная прибыль используется для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", в частности, через формально законные юридические лица", - говорится в сообщении.

Так, часть соучредителей и фактические бенефициары этих предприятий - лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции достоинства, и которые скрываются от правоохранителей Украины на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также на территории Российской Федерации.

Досудебное расследование уголовного производства начатого по ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #киевская_область #сбу #ривненская_область #обыск #ордло
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