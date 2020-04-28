Кабмин сформировал рабгруппу для анализа реагирования системы здравоохранения на вспышку COVID-19

Кабинет министров сформировал межведомственную рабочую группу для комплексного анализа возможностей эффективного реагирования системы здравоохранения с целью противодействия вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно постановлению №309 Кабмина, принятому 24 апреля, рабгруппу возглавит министр здравоохранения, его заместитель - заместитель министра здравоохранения.

В состав рабгруппы также вошли первый заместитель министра внутренних дел, заместители министра юстиции, министра финансов, министра цифровой трансформации, заместитель главы Госпогранслужбы, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, представитель Офиса президента Украины, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, замглавы СБУ, директор "Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" и гендиректор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава.

Среди задач межведомственной рабгруппы, в частности, определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при осуществлении мероприятий по противодействию вспышки COVID-19, комплексный анализ возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия вспышки COVID-19, а также анализ возможности эффективного реагирования системы здравоохранения на вспышку COVID-19 и подготовка предложений относительно решения проблемных вопросов, возникающих при осуществлении мероприятий по противодействию ему.

Ранее, согласно распоряжению правительства от 3 февраля №93 "О мерах по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", рабочую группу возглавлял заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач.