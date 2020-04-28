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13:08 28.04.2020

Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель

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Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель

В ближайшие сутки сухую и теплую погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь на западе страны атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду, сообщает Укргидрометцентр

Будет без осадков, лишь днем в западных областях небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в восточных областях местами 2-4° тепла; днем 19-24°, на побережье морей 13-18°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -1,1° в 1915г.

В четверг, 30 апреля, в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на западе страны 15-20°.

В Киеве 30 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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