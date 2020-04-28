Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Киеве и Черновицкой области, в четырех областях новые случаи не зафиксированы - ЦОЗ

По состоянию на вторник, 28 апреля, наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (1 429 чел.), Киеве (1 298) и Тернопольской области (664), сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Согласно обнародованной на странице ЦОЗ в "Фейсбук" информации, в общем ситуация с заболеваемостью в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 8 новых случаев заболевания.

Волынская обл. - 260 случая (52 выздоровели), в том числе 6 заболевших за минувшие сутки;

Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 выздоровели), в том числе 1 новый заболевший;

Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели), новых за сутки не выявлено;

Житомирская обл. - 354 случая (16 выздоровели), из них 3 новых;

Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели), из них 12 новых;

Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели), из них 4 новых;

Ивано-Франковская обл. - 783 случая (72 выздоровели), из них 22 новых;

г. Киев – 1 298 случаев (64 выздоровели), из них 78 новых за сутки;

Киевская обл. - 604 случая (63 выздоровели), из них 34 новых случая за сутки;

Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел), из них 19 новых;

Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели), из них 13 новых;

Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели), из них 3 новых случая за сутки;

Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели), из них 1 новый случай;

Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели), из них 8 новых случаев;

Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели), из них 7 новых случаев;

Ривненская обл. - 553 случая (46 выздоровели), из них 31 новый случай;

Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели), новых за сутки не выявлено;

Тернопольская обл. - 664 случая (74 выздоровели), из них 32 новых за сутки;

Харьковская обл. - 221 случай (17 выздоровели), из них 25 новых за сутки;

Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели), новых за сутки не выявлено;

Хмельницкая обл. - 72 случая (18 выздоровели), новых за сутки не выявлено;

Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели), из них 9 новых за сутки;

Черновицкая обл. – 1 429 случаев (79 выздоровели), из них 54 новых за сутки;

Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели), в том числе 4 новых за сутки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине возросло на 401 чел., 19 ранее заболевших умерли, 128 чел. выздоровели.

"За минувшие сутки заболел 401 чел., из них 25 детей и 94 медицинских работника. Боспитализированы 147 чел. Грустно об этом говорить, но за последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась клиническими заболеваниями, и это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. При этом в целом выздоровели 992 чел., летальных случаев 239", - рассказал в ходе онлайн-брифинга во вторник утром глава Минздрава Украины Максим Степанов.

На утро 27 апреля в Украине было 9,009 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев возросло на 19, количество случаев выздоровления - на 128.