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12:23 28.04.2020

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

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Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ослабление ограничений по посещению школ и детских садов, детских и спортивных площадок, прибрежных зоны отдыха будет уже на следующем этапе.

"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал он на брифинге во вторник.

Также на первом этапе продолжит работать в режиме ограничений и столичный транспорт.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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