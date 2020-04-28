План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

План первого этапа ослабления ограничительных мер предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков группам не более двух человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений", - сказал он на пресс-брифинге во вторник.

Кличко добавил, что также предусматривается открытие парков и скверов группам не более двух человек.

"Откроем для посещения столичные парки и скверы… но группами не более двух человек, а если с детьми – двое взрослых и двое детей", - сказал он.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв. м площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

При этом Кличко подчеркнул, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не будут открыты. Но кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Также смогут работать автокинотеатры.

В то же время смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте. Начнут работу и небольшие производства непродовольственных товаров, и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и др.) с соблюдения требования не более одного сотрудника на 10 кв. м и не более одного клиента на 10 кв. м.

Кроме того, будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов также с требованием не более одного посетителя на 10 кв. м площади помещения.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - добавил Кличко.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь", - отметил мэр.