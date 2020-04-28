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12:03 28.04.2020

В Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. заражений COVID-19

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В Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. заражений COVID-19

С начала вспышки коронавируса в мире в Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. случаев заражения, выздоровела уже почти половина - более 102 тыс. человек, сообщает во вторник газета "Паис".

За последние сутки в Испании скончался 301 зараженный, это меньше, чем накануне, когда умер 331 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Испании скончались свыше 23,8 тыс. зараженных.

Накануне испанские власти призывали граждан проявлять осторожность во время дозволенных прогулок на улице и соблюдать социальную изоляцию. Испанцам, у которых есть дети, разрешили выходить на прогулку на час один раз в день. За раз на прогулку можно взять до трех детей на одного взрослого. При этом люди должны соблюдать на улице дистанцию в два метра.

По данным западных СМИ, в целом рекомендации в минувшие выходные соблюдались, однако были инциденты, когда люди группами собирались на побережье и на городских набережных в испанских городах.

Власти в области здравоохранения призывают испанцев с ответственностью выполнять рекомендации, чтобы не увеличивать риски новой вспышки коронавируса COVID-19.

Теги: #испания #коронавирус
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