В Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. заражений COVID-19

С начала вспышки коронавируса в мире в Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. случаев заражения, выздоровела уже почти половина - более 102 тыс. человек, сообщает во вторник газета "Паис".

За последние сутки в Испании скончался 301 зараженный, это меньше, чем накануне, когда умер 331 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Испании скончались свыше 23,8 тыс. зараженных.

Накануне испанские власти призывали граждан проявлять осторожность во время дозволенных прогулок на улице и соблюдать социальную изоляцию. Испанцам, у которых есть дети, разрешили выходить на прогулку на час один раз в день. За раз на прогулку можно взять до трех детей на одного взрослого. При этом люди должны соблюдать на улице дистанцию в два метра.

По данным западных СМИ, в целом рекомендации в минувшие выходные соблюдались, однако были инциденты, когда люди группами собирались на побережье и на городских набережных в испанских городах.

Власти в области здравоохранения призывают испанцев с ответственностью выполнять рекомендации, чтобы не увеличивать риски новой вспышки коронавируса COVID-19.