В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 221, среди заболевших полугодовалый ребенок

В Харьковской области по состоянию на вторник, 28 апреля, лабораторно подтвержден 221 случай COVID-19, в том числе 25 - за минувшие сутки, среди заболевших - 6-месячная девочка, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского районов... Самой младшей заболевшей всего 6 месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья ребенка и матери", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что выздоровели 2 человека, таким образом, общее количество выздоровевших выросло до 17.

В общей сложности на утро вторника в Харьковской области зарегистрировано 445 подозрений на COVID-19 (в том числе 38 - за минувшие сутки). Из них 221 случай - подтвержден, 114 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 221 заболевшего 17 человек выздоровели, 4 - умерли. Среди заболевших почти поровну мужчин и женщин (108 и 113 человек соответственно). Почти половина случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (107 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Валковском (31 случай), Змиевском (30 случаев) и Харьковском (23 случая) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (92 человека). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (15 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 63 и 46 случай соответственно.

Из 200 болеющих 91 человек госпитализирован (в том числе 3 человека подключены к ИВЛ), 109 - на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 81 человек, 29 находятся на самоизоляции.