В Киев прибыли 42,5 тыс. защитных костюмов для медиков, купленные Фондом Порошенко и "Рошен" в Южной Корее Киев – "Евросолидарность"

В Украину доставлены 42,5 тыс. защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и корпорации "Рошен" (Кив) в Южной Корее, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Это - четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране. Предыдущие 30тыс. костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины - прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания "Рошен" закупили 130 тыс. защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

В информации отмечается, что в Украине уже около 2 тыс. медицинских работников инфицированы COVID-19 - это фактически каждый пятый больной коронавирус. В политсиле убеждены, что причиной этому является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты.

"Европейская Солидарность" еще на прошлой неделе зарегистрировала законопроект 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует от президента и монобольшинства принять его на ближайшем заседании парламента", - напомнили в партии.