Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

Народный депутат Украины Владимир Вятрович во вторник пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о превышении власти в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году.

"Я иду на этот допрос, чтобы понять, как используются эти средства (финансирование ГБР – ИФ-У), чтобы увидеть, что наши с вами 1,5 млрд грн также используются для того, чтобы выяснять, имеет ли право Украина как государство помнить миллионы убитых во время Голодомора украинцев. Хочу понять, что такое абсурдное дело, инициированное клеветой депутата Бужанского, имеет вообще право на жизнь и внимание такой серьезной структуры как ГБР", - сказал Вятрович журналистам перед допросом.

Уточняя, намерен ли он отвечать на вопрос следователей в деле, депутат сказал: "Я буду отвечать на вопросы, буду предоставлять ту информацию, которой владею, чтобы показать, что я действовал, чтобы отстаивать право украинцев рассказывать себе и миру о Голодоморе".

Он уточнил, что вызван на допрос в качестве свидетеля по дело о злоупотреблении властью.

"Очевидно, речь идет о неправомерном использовании средств при организации международного форума памяти Голодомору", - добавил он.