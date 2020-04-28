В Австралии и Новой Зеландии открывают пляжи и ослабляют ограничения

В Австралии и Новой Зеландии начали отменять некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, сообщают австралийские СМИ.

В Сиднее во вторник открыли для местных жителей пляжи, которые в течение месяца были закрыты для сдерживания распространения COVID-19.

В штате Новый Южный Уэльс планируют с пятницы разрешить взрослым в составе не более двух человек ходить в гости, дети должны будут оставаться дома.

Со вторника в Новой Зеландии также начали действовать послабления режима самоизоляции, который вступил в силу в стране с 26 марта.

У открытых точек ресторанов быстрого питания, в том числе сети McDonald's, а также у кофеен, предоставляющих напитки на вынос, скопились длинные очереди местных жителей. В частности, утром во вторник очереди желающих купить бургеры и другой фаст-фуд наблюдались в Окленде и Веллингтоне.

Жители Новой Зеландии также активно направились на пляже города Крайстчерч, которые популярны среди серфингистов.

Между тем, в Новой Зеландии по-прежнему закрыты пабы, парикмахерские и многие магазины. Такая мера, как ожидается, будет действовать еще минимум две недели.

В Австралии с начала вспышки зарегистрировано 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Новой Зеландии - 1,4 тыс.