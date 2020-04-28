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10:48 28.04.2020

Bolt будет бесплатно возить учителей "Всеукраинской школы онлайн" к локациям для проведения занятий

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Bolt будет бесплатно возить учителей "Всеукраинской школы онлайн" к локациям для проведения занятий

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) в сотрудничестве с Офисом президента Украины запускает инициативу бесплатного подвоза учителей "Всеукраинской школы онлайн" к локациям, где они проводят занятия со школьниками в рамках проекта, сообщила пресс-служба Bolt во вторник.

"Мы стараемся держать руку на пульсе и отвечать потребностям общества. Наряду с медицинскими сотрудниками, сложности с поездками на работу и домой испытывают также и учителя. Именно поэтому они особенно нуждаются в нашей поддержке во время карантина, когда все дети переведены на дистанционное обучение", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Сервис также отметил, что к настоящему времени платформа Bolt в рамках бесплатного перевоза медсотрудников осуществила уже около 70 тыс. поездок на сумму 13 млн грн.

"Компания Bolt - пример ответственного бизнеса, который участвует в социально значимых инициативах, таких как перевозка медиков, организация дезинфекции автомобилей и создание отдельной категории изолированных авто в условиях карантина. Офис Президента Украины выражает благодарность компании Bolt, которая предложила свою помощь и в транспортировке учителей, за неравнодушие и активную гражданскую позицию",- цитируется заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #коронавирус #bolt
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