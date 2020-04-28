Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам - Кулеба

Украинские дипломаты собрали для помощи военным врачам Вооруженных сил Украины более 1 млн 750 тыс. грн, которые были перечислены на счет международного благотворительного фонда "Вернись живым", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники Министерства иностранных дел собрали более 1 млн 750 тыс. грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты отсчитали со своих зарплат, то есть это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом "Вернись живым" для того, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для медиков Вооруженных сил Украины", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Кулеба подчеркнул, что дипломаты и военные держат две части одного фронта - защиты территориальной целостности и независимости Украины.

"Именно потому украинские дипломаты решили помочь в это трудное время именно военным медикам для того, чтобы армия сохранила свою способность защищать страну, здоровье бойцов, офицеров и нашу обороноспособность в целом", - добавил глава МИД.

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега добавил, что эти деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для военных, и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.