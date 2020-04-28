События

10:43 28.04.2020

В "Борисполе" блокирован незаконный вывоз в страны Азии комплектующих к бронетехнике

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В "Борисполе" блокирован незаконный вывоз в страны Азии комплектующих к бронетехнике

В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Служба безопасности Украины выявила и пресекла попытку противоправного вывоза в страны Азии комплектующих к военной бронетехнике, сообщает пресс-центр СБУ

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники организовали схему поставки военных комплектующих к вооружению российского производства конечным потребителям в страны Азии под видом гражданских товаров. Переправка происходила без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля с использованием канала международных пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Так, в ходе спецоперации в аэропорту "Борисполь" в багаже лица-нерезидента были изъяты различные агрегаты к бронетехнике. Злоумышленник планировал вывезти их под видом автозапчастей вместе с комплектами договорной и технической документации.

По данному факту начато уголовное производство по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления источников происхождения военных агрегатов.

Теги: #борисполь #сбу #азия #контрабанда
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