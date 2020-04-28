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10:25 28.04.2020

Минздрав представит план преодоления дефицита бюджета психбольниц для работы в условиях реформы – Степанов

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Минздрав представит план преодоления дефицита бюджета психбольниц для работы в условиях реформы – Степанов

Министерство здравоохранения Украины намерено представить план преодоления дефицита бюджета психиатрических больниц, который позволит им работать в условиях медреформы, сообщил министр Максим Степанов.

"Мы проводим аудит и уже наработали решения, какие изменения будем вносить в бюджет. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие дни озвучить свои предложения, свой алгоритм выхода из ситуации", - сказал он на пресс-брифинге во вторник.

По словам Степанова, в частности, в 2020 году дефицит финансирования киевского НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составил 22% по сравнению с 2019 годом. В клинике работает 1401 сотрудник, из них 126 врачей и 364 медсестер.

"После второго этапа реформы это медучреждение недофинансировано, дефицит 22% от профинансированного в прошлом году. Такая ситуация была во многих психбольницах, они все идут с дефицитом", - констатировал министр.

Кроме того, Степанов сказал, что медики "Психиатрии" за две недели до старта медреформы узнали, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и только после этого стали составлять свои бюджеты.

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), общая сумма договора НКП "Клиническая больница "Психиатрия" составляет 42,92 млн грн.

Контракты, позволяющие получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий за предоставление медуслуг по пакету "Психиатрия" с НСЗУ заключили 195 медучреждений.

Теги: #психбольница #степанов #минздрав
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