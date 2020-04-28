В Австрии отменят режим самоизоляции из-за коронавируса в конце апреля

Режим самоизоляции, действующий в Австрии в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в мире, будет действовать до конца апреля, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.

По его словам, с мая людям будет разрешено собираться в группы до 10 человек. Тем не менее, австрийцам будут рекомендовать соблюдать правила социальной дистанции в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Австрия готовится к поэтапному открытию школ, занятия в которых ранее приостановили из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что с 4 мая на занятия пойдут около 100 тыс. старшеклассников, а с 18 мая запланирована следующая "волна" послаблений - в школу пойдут еще 700 тыс. человек. 3 июня будет новый этап - к занятиям приступят ученики профильных и политехнических учебных заведений.

Власти страны также обещали ранее открыть бары и рестораны Австрии с 15 мая, если к тому времени в стране останется низким число случаев заражений коронавирусом. Кроме того, с 15 мая в австрийских церквях могут возобновиться богослужения.

Ранее в апреле в Австрии возобновили работу первые магазины и предприятия в сфере услуг.

В Австрии выявили 15,2 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 549 человек.