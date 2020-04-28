В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Харьковской области

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию 7:00 228 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 чел. острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 чел. и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 149 чел.

"За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили медики.

Отмечается, что шесть случаев коронавируса выявили в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 зафиксировали еще у трех человек. Эти военнослужащие (Львовская область - 1 чел., Тернопольская - 2 чел.) находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания у них отсутствуют.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.