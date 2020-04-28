События

09:32 28.04.2020

В Германии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

1 мин читать
В Германии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

В Германии за последние сутки зарегистрировали 1,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Общее число заболевших в ФРГ за время пандемии увеличилось до 156,3 тыс. человек.

Местные власти во вторник указали, что в стране начал расти уровень заболеваемости. В среднем десять заболевших теперь заражают такое же количество новых людей, тогда как ранее в апреле этот показатель был ниже: от десяти человек заражались около семи.

Увеличение этого уровня произошло на фоне послабления ряда ограничительных мер на прошлой неделе в Германии. Открылись небольшие магазины, возобновились занятия.

С начала вспышки инфекции в Германии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5,9 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 28.04.2020
В Австрии отменят режим самоизоляции из-за коронавируса в конце апреля

В Австрии отменят режим самоизоляции из-за коронавируса в конце апреля

09:46 28.04.2020
В Украине за сутки провели 5,2 тыс. ПЦР-исследований – министр здравоохранения

В Украине за сутки провели 5,2 тыс. ПЦР-исследований – министр здравоохранения

09:43 28.04.2020
Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

09:40 28.04.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Харьковской области

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Харьковской области

09:15 28.04.2020
В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

08:57 28.04.2020
Без вакцины от коронавируса проведение в Японии Олимпиады в 2021 году будет под вопросом

Без вакцины от коронавируса проведение в Японии Олимпиады в 2021 году будет под вопросом

08:46 28.04.2020
Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 13 человек

Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 13 человек

08:43 28.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

07:53 28.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлены шесть новых случаев COVID-19, три - "импортированы"

За сутки в материковом Китае выявлены шесть новых случаев COVID-19, три - "импортированы"

02:31 28.04.2020
Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

Число жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины в борьбе с COVID-19

Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав представит план преодоления дефицита бюджета психбольниц для работы в условиях реформы – Степанов

В Закарпатской области ночью произошло землетрясение магнитудой 2,7

Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, определил требования к их деятельности – Степанов

Зеленского призвали прекратить использование Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом и передать ее ПЦУ – петиция

Число пользователей интернета в Китае превысило 900 млн

Экс-замглавы КГГА Слончак уведомлен о подозрении по факту нападения на патрульного

Без вакцины от коронавируса проведение в Японии Олимпиады в 2021г будет под вопросом

Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины в борьбе с COVID-19

В Чернобыльской зоне и на севере Житомирщины продолжается тушение отдельных очагов тления в 6 лесничествах

Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА