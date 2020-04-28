В Германии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

В Германии за последние сутки зарегистрировали 1,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Общее число заболевших в ФРГ за время пандемии увеличилось до 156,3 тыс. человек.

Местные власти во вторник указали, что в стране начал расти уровень заболеваемости. В среднем десять заболевших теперь заражают такое же количество новых людей, тогда как ранее в апреле этот показатель был ниже: от десяти человек заражались около семи.

Увеличение этого уровня произошло на фоне послабления ряда ограничительных мер на прошлой неделе в Германии. Открылись небольшие магазины, возобновились занятия.

С начала вспышки инфекции в Германии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5,9 тыс. человек.