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09:15 28.04.2020

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

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В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

На 401 чел. возросло за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине, 19 ранее заболевших умерли, 128 чел. выздоровели, сообщают во вторник утром в Министерстве здравоохранения Украины.

"За минувшие сутки заболел 401 чел., из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 чел. Печально об этом говорить, но за последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась клиническими заболеваниями, и это были люди из группы риска. При этом хорошая новость: 128 пациентов выздоровели. В целом за все время пандемии заболели 9,410 тыс. чел., из них 639 детей и 1,843 тыс. медработника. При этом выздоровели 992 чел., летальных случаев 239", - рассказал в ходе онлайн-брифинга во вторник утром глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, из 239 скончавшихся в результате осложнений, вызванных болезнью, 132 - мужчины и 107 - женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем из 992 уже выздоровевших пациентов 209 – медработники.

На утро 27 апреля в Украине было 9,009 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220).

Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев - на 19, количество случаев выздоровления - на 128.

Суточный рост количества заболевших на 27 апреля составлял 392 чел., на 26 апреля - 492, на 25 апреля – 478 чел.

Рост количества жертв COVID-19 за предыдущие трое суток составлял: на 27 апреля - 11 чел., на 26 апреля – 8 чел., на 25 апреля – 8 чел.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно 24, 58 и 181 чел.

Количество активных больных на утро понедельника составляло 7,925 тыс. (рост за сутки –357). По состоянию на утро вторника активных больных 8,179 тыс. чел.

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 9.00 вторника на амбулаторном лечении в Украине находится 6,430 тыс. пациентов, из них 1,532 тыс. медработника. Всего нуждались в госпитализации 2,980 тыс. чел. из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 чел., в том числе один ребенок и семь медиков.

Как отмечают в Минздраве, по состоянию на утро 28 апреля в ЦОЗ поступило 1,127 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.

В целом с начала года поступило 26,616 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.

Теги: #коронавирус #степанов
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