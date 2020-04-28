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09:11 28.04.2020

Число пользователей интернета в Китае превысило 900 млн

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Число пользователей интернета в Китае превысило 900 млн

До 904 млн увеличилось в Китае число пользователей интернета по состоянию на март 2020 года, сообщил Китайский информационный интернет-центр.

По сравнению с данными на конец 2018 года, рост составил 75 млн, охват населения страны возможностями сети составил 64,5%. Более 99% пользователей используют для общения в интернете мобильные телефоны.

При этом 423 млн человек используют интернет для онлайн обучения, что на 110,2% превышает показатель 2018 года, говорится в сообщении Центра.

Теги: #китай #интернет
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