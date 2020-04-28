Без вакцины от коронавируса проведение в Японии Олимпиады в 2021 году будет под вопросом

Провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет сложно, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против COVID-19, заявил глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

"Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать", - сказал он на брифинге.

Чиновник также призвал японские власти обеспечить наращивание тестирования на предмет обнаружения коронавируса, без чего невозможно точно обозначить тенденцию к снижению числа инфицированных.

Токийские Олимпийские игры должны были состоятся в 2020 году, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Японии по состоянию на вечер понедельника насчитывалось 14 тыс. 153 случая заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.