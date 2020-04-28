Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 13 человек

Во Львовской области количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличну.

"По состоянию на 8.00 часов во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из низ 13 – летальные", - указано в сообщении.

По состоянию на 27 апреля во Львовской области 12 человек умерли от коронавируса, а у 358 человек лабораторно подтвердили диагноз COVID-19.

В данное время вобластной инфекционной больнице находится на лечении 101 пациент, четверо из них – в реанимации. Выздоровели 58 пациентов.