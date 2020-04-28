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08:36 28.04.2020

Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины в борьбе с COVID-19

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Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины в борьбе с COVID-19

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил в ночь на вторник дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19, говорится в сообщении банка.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", - приводится в релизе комментарий и.о. дитректора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

ВБ напомнил, что в рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

Дополнительные средства в размере $135 млн, отмечает банк, помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.

Часть средств нового кредита в размере $35 млн будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

Теги: #вб #здравоохранение #кредит
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