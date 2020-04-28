События

07:53 28.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлены шесть новых случаев COVID-19, три - "импортированы"

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За сутки в материковом Китае выявлены шесть новых случаев COVID-19, три - "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, три - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В воскресенье сообщалось о трех выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 836 случаев заражения, из них 1 тыс. 639 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны второй день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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